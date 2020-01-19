Украинская телеведущая Леся Никитюк решила освоить лыжи в то время, как многие другие звезды отправились в теплые края

Как сообщает Politeka.net, многие звезды украинского шоу-бизнеса по традиции отправились в январе на каникулы в теплые края и нежатся на солнышке на берегу океана.

Телеведущая Леся Никитюк стала исключением из общей массы, решив устроить себе по-настоящему зимний отдых. Так, украинская телеведущая отправилась покорять склоны на горнолыжный украинский курорт Буковель.

Яркими кадрами с заснеженных гор Леся поделилась на своей странице в блоге Instagram. Звезда запечатлена в красной шубе Санта Клауса и черном лыжном костюме, а также новогодней шапочке с белым помпоном. Сверху на шапочке надеты специальные лыжные очки.

Никитюк выглядит очень радостной и счастливо улыбается на камеру. На ее лице минимум макияжа, а волосы распущены по плечам в естественных волнах.

Фолловеры тут же принялись восхищаться красотой Никитюк и желать ей отличного отдыха. Многие из них сравнивали образ телеведущей с Санта Клаусом и Снегурочкой.

"Santa Lesia🤩", "Леся, вы позитивчик! С удовольствием бы тоже покаталась с Вами. 🤗", "Очень класно . Образ отпад. И сочетание цветов", "Бомбезно🔥🔥🔥", "Леся ты просто чудо, 👏", "Леся, Богиня😍🤩👑", Какая Снегурочка 🤶 то красивая)))😊", "Действительно милая, милая и очень очаровательная красивая принцесса".

Также ранее сообщалось, что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала пикантный кадр с праздника, где была певица Оля Полякова.

На опубликованном снимке видно, как Никитюк "потерлась" об Полякову, когда обе девушки стояли коленями на столе.

"Я на этом фото окосела от твоих песен", - подчеркивается на снимке.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде: "Я всем сочувствую...".

Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане: "Скучаю по...".



