Украинская красавица отправилась отдыхать и не упустила возможности покрасоваться при минимуме одежды

Украинская модель Леонила Гузь - "Мисс Украина 2018" показала свою объемную грудь

На новом опубликованном фото Леонила позирует то ли в топе, то ли в купальнике. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Модель решила показать свои прекрасное лицо и большую грудь вблизи, на снимке, вероятно, селфи, стройная манекенщица засветила также место, где отдыхает - вокруг экзотическая растительность и на лицо, как говорится, загар, отдохнувший вид:

«Эхххх Скоро 21😂 Не спится))) пытаюсь насладиться последними денёчками двадцатки 😅», - подписала Гузь фото.

Кроме того, многие поклонники Леонилы отметили, что на ее лице виднеется макияж - не весьма уместно краситься на пляж, добавили они. Некоторым же внешний вид модели очень пришелся по вкусу - фолловеры отметили, что снимок просто "огонь" и такая жаркая красотка, как Леонила - в любом виде - просто невероятно привлекательна.

Ранее Леонила позировала в топе, который похож просто на ткань, обвязанную вокруг груди, а также, скорее всего юбке. При этом модель совсем забыла о нижнем белье.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Супер", "Хороша", "Прекрасно".

Напомним также, Леонила Гузь предстала на фото практически в светлом боди или купальнике, чем "взбудоражила" многих свох поклонников.

Новый снимок у зеркала порадовал многих фанов звезды и "ценителей" женской красоты вообще – на фото девушка позирует, расставив ноги. Кроме купальника или боди, на ней модные кросовки. Манекенщица также распустила свои роскошные длинные волосы. "События" разворачивались у подножья кровати, что придало кадру еще большей пикантности.

На другом своем снимке - также с отдыха, Леонила показалась уже на пляже в соответсвующем наряде. На этом снимке, в отличии от предыдущего ее опубликованного кадра, видно лицо молодой красавицы.

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