Алена Омович, которая больше известна как украинская Кардашьян, огорошила поклонников новостью о новой пластической операции

Инста-модель снова легла под нож пластического хирурга. Этой новостью она удивила поклонников в сети с новым фото на кровате в элитной клинике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Омович в соцсети Instagram.

«Ещё на одну ступень ближе к своему идеалу💔 Поскольку многие ответили на вопрос под предыдущим постом, что я уменьшила губы. А я их не уменьшала. Прийдется ограничить список и сказать, что дело не в губах и для этого я жду своего косметолога с Швейцарии. То, что я изменила, мог сделать только лучший хирург в Киеве. Так что же это было? Пишите правильный вариант, и из тех кто угадал я выберу одного, кто получит пиар в сторис. Поехали», – написала Алена Омович в сети.

Также она добавила, чтобы ей не писали в сети, что она сделала себе мозги: «Вы конечно можете написать мозги, но давайте быть более оригинальными и не судить о человеке по картинке. А то вы уже становитесь пи***ец предсказуемыми».

В сети начали гадать, что же сделала на этот раз украинская Кардашьян. Многие же поступили хитрее, и сначала зашли на страницу самого доктора и посмотрели последние фото с операции.

«Ты сделала разрез глаз 😈 взгляд Клеопатры», «Взгляд Клопатры», «Глаза 😍😍😍», «У Вас всё идеально, ну что может быть ещё?», «Вы сделали лисьи гласки», «Взгляд Клеопатры 100 %%))) тебе очень идет)», «Взгляд», «Сняла из сосков пирсинг», «Взгляд Клеопатры,те кто подписан на Иванчука уже в курсе👏😍», «Взгляд тигрицы», «Пресс? Или грудь уменьшить?», «Разрез глаз❤️ "Взгляд Клеопатры"», – теряются в догадках пользователи сети.

Так, большинство поклонников украинской красотки Омович считает, что она сделала миндалевидный разрез глаз и подняла веко.

Отметим, что «Взгляд Клеопатры» – это верхняя блефаропластика с поднятием внешнего уголка глаза. Форма глаз становится более открытой и миндалевидной.

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