Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская впечатлила свою армию поклонников

Как сообщает Politeka.net, "рыженькая" из НеАнгелов сообщила, что перелет, вероятно, с отдыха, стал для нее непростым.

Так на новом опубликованном фото певица покрасовалась в длинной, скорее всего, юбке серебристого цвета с высоким вертикальным разрезом и черной кофте, крой которой предполагает открытые плечи. Также звезда сцены была в темных солнцезащитных очках:

«Разница в 6 часов даёт о себе знать ))) доброе утро ☀ Джетлаг- слово то какое дурацкое 😂», - подписала снимок певица. Позировала Слава на фоне необычной конструкции или декорированной стены в футуристическом стиле или же же это была локация фотостудии и архивный снимок, или - какой-то фильтр для снимка.

Поклонники пожелали Славе бодрости, хорошего настроения и отметили, что ее красота и жизненный оптимизм - не могут не восхищать. Некоторые отметили бледный и уставший вид артистки.

Ранее певица решила насмешить своих поклонников надписью к снимку и подписала свое пляжное фото знаменитым хэштегом в Instagram.

"Сказочноебали, и штора пригодилась", - подписала Слава Каминская свой снимок.

Многие пользователи сети восприняли ее шутку на ура, другие комментаторы восхитились внешностью Славы Каминской.

"Богиня", "не могу 😂😂😂", "Сказочное Бали", "Класс! Люблю это ощущение, когда у нас холодно, а ты кайфуешь )", "Это просто 5)))) я тоже всегда так его называю 😂 Счастливого Рождества на красивом пляже 🔥", "Это просто 5)))) я тоже всегда так его называю 😂 Счастливого Рождества на красивом пляже 🔥", "Лучше не пиши такой хештег, с первого раза не так прочитала😂💖".

Также ранее сообщалось, что известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", поделилась коротким роликом, где она без одежды.

На кадрах Слава позирует только в одном полотенце, которое замотала голову после приема ванной. Каминская отметила, что добралась на "Сказочное Бали". Певица показала себя до груди и благодаря этому ничего не видно.

Напомним, мужчина Славы Каминской «исказил» пациентку, сложно поверить в такое перевоплощение.

Как сообщала Politeka, Слава Каминская кардинально изменила имидж.

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