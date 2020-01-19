Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала идеальные изгибы во время отдыха за границей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

"Ах! Какие мне сделал Андрюха прощальные красивые фото", - говорится в сообщении.

На другом снимке Горовая позирует в одном топе и белье, выставив напоказ идеальное тело.

Уточним, что на других снимках девушка показывает, как они летели домой и призналась, что ее мечтой является "лечь спать в 10".

Горовая разместила снимки у себя в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли высказать свое мнение об идеальном теле кумира.

Как сообщалось ранее, Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа, сняла одежду ради жаркого фото.

После своих размышлений по поводу женской фигуры и веса в сети, Горовая решила наслаждаться своими формами на отдыхе. Так, она полностью разделась и стала напротив зеркала, поставив телефон у раковины напротив бокала алкогольного напитка.

Так, выпуклый бокал как будто дополняет атмосферу фото, ведь тело звездной дочки заметно изгибается в районе талии.

Также Горовая опубликовала несколько фото с сыном Потапа, Андреем. Она его все время заставляет фотографировать ее. На одном из кадров дети Горовой и Потапенко обнимаются и всячески показывают свои дружеские теплые отношения.

«Ловим лучики солнышка и морского бриза крайних дней», – рассказала Горовая в розовом свитшоте с героями сериала «Друзья» на груди.

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