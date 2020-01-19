Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, которая известна как TAYANNA, рискнула окунуться в проруби на Крещение

В частности, на своей странице в Инстаграм исполнительница TAYANNA, которую называют музой режиссера Алана Бадоева позирует оголенной, прикрывшись полотенцем возле водоема, пишет Politeka.net

«С Крещением всех Вас! Любви и здоровья! ❤️❤️», - подписала снимки Татьяна.

Пользователи сети оценили поступок певицы, придя в неописуемый восторг. Они отметили, что ни каждый решится на такое, назвав Татьяну смелой женщиной.

«Вот молодец», «Вы фантастическая женщина🤗🙏🙌 вдохновляете», «Вау! Ого! Ну просто фантастическая женщина! В холодной воде! А я не могу. Мерзну», «Круто, молодец, с праздником», - пишут в сети.

Ранее мы писали, Татьяна Решетняк неожиданно рассказала откровенные подробности своей личной жизни.

Так TAYANNA раскрыла имя отца своего 5-летнего сына Даниэля, а также честно рассказала о романе с Дмитрием Климашенко, продюсером группы Горячий шоколад, . Именно с этого музыкального коллектива Татьяна Решетняк и началась свой творческий путь. Всем этим артистка поделилась с журналистами издания Караван историй.

По словам певицы TAYANNA, которая недавно снялась в откровенной фотосессии с Аланом Бадоевым, встреча была случайной, а продюсер показался ей самодовольным нахалом:

«Это было случайное знакомство на Крещатике. Я гуляла с подругой, и к нам обратился какой-то мужчина: «Привет, девчонки, как дела?». Я-то, понимаете ли, гордая девушка из гор, гуцулка, поэтому ответила, что у нас все хорошо, и пошла дальше.Подруга пыталась разговорить Диму, но он обращался только ко мне. Сказал: «А ты знаешь, кто я?». Я с трудом удержалась, чтобы не ответить вызывающе: «А ты знаешь, кто я?». Терпеть не могу самовлюбленных мужчин».

Кроме того, в откровенной беседе с журналистами Каравана историй TAYANNA заявила, что отцом ее 5-летнего сына Даниэля является не Дмитрий Климашенко, а ее друг Егор. На момент их отношений парню было всего 18 лет.

«Да, Егор младше меня на восемь лет. Он музыкант. Мы встретились, еще когда я работала на студии Климашенко. А когда я вернулась из Карпат, отдохнувшая и счастливая, мы снова встретились, у нас начался роман. Мы поняли, что любим друг друга и хотим ребенка», — отметила Татьяна.

Напомним, TAYANNA полностью разделась и показала роскошное тело на отдыхе: "нельзя быть такой горячей!"

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