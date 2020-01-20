Российская примадонна Алла Пугачева не способна уже трезво оценивать ситуацию и всячески пытается быть вечно молодой

Подобное мнение озвучила известный блогер Лена Миро в своем блоге, передает Politeka.net.

Повод для порождения новых слухов дала сама примадонна, которая накануне выставила свежие фотографии. На них Алла Пугачева выглядит намного моложе своих лет, и в соцсетях предположили, что она решилась на очередную пластическую операцию.

Об этом утверждает и блогер Лена Миро. По ее словам, Алла Пугачева хочет стать "юной нимфо", однако то, во что превратила себя примадонна, уже выходит за рамки нормального.

"Объективно лицо Алки выглядит будто его натянули сзади – аж глаза у старухи вылезли из орбит. У меня есть стойкое подозрение, что сзади, после натяжки, отрезали полтора-два квадратных метра излишков кожи. Или завязали их на макушке бантиком под париком", – написала она в своем блоге.

Лена Миро также добавила, что у людей с возрастом "едет кукушечка". Некоторые приносят котов и разводят в подъезде гадюшник, другие забывают о гигиене, а что касается Аллы Пугачевой, по словам блогера, она страдает от старческой деменции.

"Уж не знаю, соблюдает ли она гигиену, но вот алкоголь, курение, распутство и годы спровоцировали явный сдвиг чердака. Натянуть кожу с лица на затылок и этому радоваться может только человек, который полностью утратил связь с разумом и реальностью", – резюмировала блогер.

Ранее сообщалось, что прически российской певицы Аллы Пугачевой хранят в себе тайну. Известно, что у примадонны много париков, благодаря которым она создает яркие образы. Однако есть маленький секрет использования накладных волос.

В частности, на концерте примадонны "Тот самый концерт" под париком артистки можно заметить черную повязку.

Как оказалось артистка носит под париком эластичную повязку шириной примерно четыре сантиметра, без которой она не может жить.

Причин использования аксессуара звезда не раскрыла. Скорее всего, повязка защищает от попадания пота в глаза. На сцене очень жарко, поэтому такая причина вероятна.

Напомним, у Ротару прервали молчание и выдали всю правду о Пугачевой.

Как сообщала Politeka, Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Также politeka сообщала, что большое горе пришло в семью Пригожина: успели придумать только имя