56-летний Брэд Питт и 50-летняя Дженнифер Энистон дали повод говорить о своем воссоединении

Материалы с такими заголовками замелькали в СМИ после одного из крупнейших событий в мире кино — вручения премии Гильдии киноактеров США SAG Awards.

Дело в том, что Брэд Питт очень эмоционально поздравил бывшую жену с победой, не стесняясь огромного количества присутствующих. Трогательный момент, не ускользнул от внимания камер. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Оба актера были номинированы на премию: она за лучшую женскую роль в сериале «Утреннее шоу», он — за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в Голливуде»; и оба выиграли. Принимая награду, Брэд Питт заявил, что ему, пожалуй, стоит добавить это достижение в свой профиль в Tinder, и все камеры, понятное дело, повернулись, чтобы посмотреть на реакцию Дженнифер Энистон.

Несколько минут спустя на ту же сцену поднялась сама Энистон, за триумфом которой Брэд Питт наблюдал с бэкстейджа. В какой-то момент актер восторженно прошептал: «Ох, вау!». Фанаты признали, что это был один из самых милых моментов торжественного вечера.

Репортерам удалось сфотографировать нежный момент между двумя, когда Дженнифер уходила со сцены, за которой ее ждал бывший муж. Вероятно, они обменялись взаимными поздравлениями, но сделали это максимально интимно, несмотря на десятки камер вокруг.

А вот, если верить сообщениям СМИ, Анджелина Джоли не так радуется успехам бывшего супруга Брэда Питта.

Зарубежные СМИ сообщают об успехах актера, которого номинировали на «Оскар» за свою роль второго плана в картине «Однажды… в Голливуде». Явно карьера артиста идет вверх.

Однако Анджелина Джоли далеко не так успешна, как ее экс-муж. СМИ сообщают, что после разрыва отношений актриса всячески пыталась очернить репутацию Питта, чтобы выглядеть на его фоне безупречной. Поэтому, узнавая об успешности бывшего возлюбленного Джоли очень недовольна.

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

Напомним, Politeka писала о наиболее ярких образах, в которых актриса Дженнифер Энистон побывала на публике.

Как сообщала Politeka, бывшая жена сделала все, чтобы заполучить Питта обратно: всплыла пикантная правда, "тайно сняла...".

А еще сообщалось, что одна из самых известных голливудских пар встретятся на съемочной площадке: ими будут Брэд Питт и Дженнифер Энистон.