Модель и инстадива Алена Омович, которую знают в сети как украинскую Кардашьян, похвасталась идеальными формами

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в "сториз" в Инстаграм кадрами, где она предстала в стильном брючном костюме черного цвета, состоящем из брюк с высокой талией и короткого пиджака. К слову, модель надела последний на голое тело, засветив на камеру упругих "двойняшек". Горячая брюнетка показала со всех ракурсов и свой роскошный наряд, и не менее роскошное тело. Алена, как известно, не стесняется откровенных съемок, она любит эпатировать публику пикантными деталями, иногда даже показывая лишнее.

Тем не менее у девушки больше миллиона фолловеров, восторгающихся красотой ее идеального тела, несмотря на то, что она не раз ложилась под нож.

К слову, совсем недавно Омович сообщила, чо легла в клинику для очередной пластической операции.

Накануне она заинтриговала публику, заговорив об изменениях в внешности. Многочисленные поклонники кинулись угадывать, о каких переменах говорит Омович. Тогда прозвучали версии от "выросли уши" до "уменьшила верхнюю губу".

"1 или 2?😈 Образ @loco___brand 💔 Кстати, у меня произошли изменения ) Как думаете какие?😈", - спросила в соцсети модель.

Через некоторое время Алена немного приоткрыла завесу тайны, но до конца так и не призналась:

"Ещё на одну ступень ближе к своему идеалу💔 Поскольку многие ответили на вопрос под предыдущим постом, что я уменьшила губы. А я их не уменьшала. Прийдется ограничить список и сказать, что дело не в губах и для этого я жду своего косметолога с Швейцарии. То, что я изменила, мог сделать только лучший хирург в Киеве".

«Ты сделала разрез глаз 😈 взгляд Клеопатры», «Взгляд Клеопатры», «Глаза 😍😍😍», «У Вас всё идеально, ну что может быть ещё?», «Вы сделали лисьи глазки», «Взгляд Клеопатры 100 %%)))", - комментировали под этим постом.

Напомним, украинская Кардашьян в обтягивающих лосинах ошарашила жаркими позами: "Сногсшибательно, кайф"

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