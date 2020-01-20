39-летняя российская певица Анна Семенович покорила публику естественной красотой

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежими кадрами с отдыха на Сейшелах. Артистка предстала в длинном парео синего оттенка. Простоволосая и босиком, она кружится на песке, давая возможность поклонникам разглядеть пышные прелести со всех ракурсов. Судя по счастливому выражению лица, Аня наслаждается каждой секундой, проведенной на курорте.

По словам Семенович, у нее нет ни времени, ни сил, ни желания заниматься мейком во время отдыха. Она сыта по горло гримами и нарядами во время работы, так что сейчас просто расслабляется.

"Весь кайф моего отдыха , это естественность! Многие девушки любят отдыхать <НАРЯДНО> , красивые платья , прически , каждый день выход на ужин . Я где-то завидую таким людям и не понимаю откуда на отдыхе вообще берутся силы наводить красоту 😳 Мне хватает терпения только на маски для волос и лица , я даже не пользуюсь феном, мои волосы сохнут сами на ветру и я счастлива от того, что можно почти все время ходить босиком 🤪", - поделилась Анна.

Поклонники поддержали артистку, засыпав ее комплиментами.

"🌺 Я отдыхаю и не заморачиваюсь"

"Расслабленно❤️😍это же круто🔥"

"Вы очень красивая❤️"

"А в купальнике что слабо снятся?"

"Аня, есть время работать, а есть время отдыха! Отдыхай на всё 100%!!! И радуй нас своими новыми фото и конечно новым творчеством!!!"

"Аня, я раньше по молодости любила вечером на отдыхе нарядиться и даже немного макияжа, а теперь придерживаюсь такого же мнения , как и вы, минимум одежды с собой , без макияжа, и проще к этому стала относиться 🤷😏😉"

Ранее мы сообщали, Семенович ошеломила сеть откровенными кадрами, на которых без тени смущения посветила шикарным бюстом. Мимо таких огромных и упругих "холмов" невозможно пройти. Аня сообщила, что для комфортного отдыха за границей, мало быть красавицей, а нужно еще и знать английский язык.

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"