39-летняя российская певица Анна Семенович покорила тысячи мужских сердец откровенными фото, которыми она делится, не стесняясь

Как передает Politeka.net, аппетитная красотка выложила в своих "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых она предстала в слегка растрепанном виде, с влажными волосами и в купальнике. На лице Анны ни капли косметики. Девушка смотрит в объектив дерзко и маняще. На заднем фоне белый песок, зеленые заросли джунглей и бескрайнее синее небо, а также слышен шум океана.

Она поинтересовалась у поклонников: "Кто хочет говорить на английской языке, вам сюда". Семенович рассказала, чтобы комфортно путешествовать, нужно знать английский язык, разрекламировав своего учителя.

Напомним, артистка проводит новогодние каникулы на Сейшалах и активно делится снимками и видео со своего отдыха. Так, недавно Семенович покорила поклонников фото, на котором предстала в длинном платье сочного фиолетового оттенка, в котором вышла на пляж. Аня игриво смотрит в объектив, задрав немного платье. Она заговорила об исполнении мечтаний.

Примечательно, что многие комментирующие отметили, что пышногрудая певица похудела, и даже назвали ее стройняшкой. А некоторые сравнили ее с Русалочкой, когда та только-только стала человеком и ступила на сушу.

"Ох красотка, шикарная женщина ❤️🔥👏"

"Ну прям лапочка!"

"Худенькая какая"

"Вы такая стройняшка❤️"

Также мы писали, что Семенович недавно ошеломила сеть фото с бассейна. Так, красавица "оседлала" надувную игрушку в форме краба. Аня взгромоздилась на "зверя" и покривлялась на камеру. На одном из фото она предстала в страстном образе, маняще глядя в объектив, открыв ротик. На другом - певица широко улыбается подняв ладонь кверху.

"Краба поймала, кто за пивком?😂😜😎 #мойотпуск #счасьтеесть #красиваядевушка #путешествие #рай❤", - подписала снимки Семенович.

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"