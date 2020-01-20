Популярный в Украине ТВ-проект "Топ-модель по-украински" на Новом канале открыл несколько перспективных моделей. Одна из участниц на кастинге рассказала о всех «прелестях» закулисья и главное – о том, как проект повлиял на нее и об изменениях в личной жизни

25-летняя Катя Куличенко родом из Запорожья, стройная блондинка не обладательница «ангельского» личика, но модный скандинавский типаж – рослая, светлокожая, с выразительными «резкими» чертами лица. Владелица салона красоты в родном городе, она решила попытать счастье на популярном проекте и дошла до финала, покинув шоу, когда началось «все самое интересное». На кастинге проекта девушка рассказала организаторам о своей непростой личной жизни и опровергла многие слухи касательно ее токсичных отношений с бойфрендом. Об этом пишет « КП »:

«Я стала намного уверенней в себе. Раньше, когда влюблялась, у меня просто сносило крышу, но благодаря проекту осознала, что нужно любить в первую очередь себя. Я стала к себе лучше относиться...». По ее словам, за семь лет предыдущих отношений парень ее унижал и оскорблял, однако она опровергла слухи о том, что ее били:

«Ему бумерангом вернулось его плохое отношение ко мне. Но после седьмой серии (на проекте имел место быть инцидент – драка Кати с участницей Аминой, - Ред.) люди начали писать: "Он мало тебя бил и зря не пробил тебе голову". Еще раз повторюсь: он меня никогда не бил. Наверное, с того момента у бывшего жизнь изменилась в лучшую сторону. Он стал хорошим, а я с*укой».

Куличенко говорит также, что ее часто называют уродиной, но теперь она намного увереннее в себе и на оскорбления, по большей части в сети, никакого внимания не обращает:

«Хейтеры пишут, что я уродина, но мне все равно, что они говорят. Я же вижу себя в зеркале… Я поняла, что я довольно симпатичная девочка», - отметила Катя в интервью.

Также известно, что уже после окончания съемок Катя встретилась с бывшим парнем, об унижениях которого рассказывала:

«Он мне сказал, что я изменилась, стала намного спокойнее, похудела. Мы хорошо пообщались. У меня были мысли: "Может мы начнем все сначала". А потом говорю себе: "Дура, соберись. Ты такую работу проделала над собой"», - сказала модель и добавила, что они с бывшим друг на друга зла не держат, но общаться в дальнейшем не будут.

Фото: соцсети

Как сообщалось ранее, украинская модель Алла Костромичева - ведущая телепроекта "Топ-модель по-украински" - опубликовала откровенное фото.

«Мои мысли тихие, спокойные и сосредоточенные. Я доверяю своей интуиции и люблю себя. Я и есть творческая энергия и я разрешаю ей течь», - пишет Алла под фото, где она запечатлена раздетой и, практически, вверх ногами.

Так на новом опубликованном фото знаменитость позирует в открытом раздельном купальнике на пляже – у самой линии моря. На фоне красочного, вероятно, заката Костромичева держится на руках и все свое тело подняла вверх – такая поза на занятиях йогой считается чуть ли не высшим пилотажем.

Поклонники стройной модели пишут массу комплиментов в комментариях под кадром с отдыха – в частности о том, насколько Алла целеустремленный человек с должной выдержкой, раз смогла так поработать над своими телом и сознанием.

Напомним, ведущая "Топ-модель по-украински" засветила идеальное тело в горячей позе.

Как сообщала Politeka, ведущая "Топ-модель по-украински" заставила краснеть горячими формами.

Также Politeka писала, что ведущая «Топ-модель по-украински» без стеснения позировала топлес.