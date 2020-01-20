Жена внука примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой решила порадовать поклонников атмосферными кадрами с отдыха
Так на видео возлюбленная супруга Никиты Преснякова Алена Краснова предстала в купальнике и при очень интимном освещении - закате на берегу океана. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.
Как известно, избранницей сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова и старшего из внуков Аллы Борисовны Никиты - стала модель Алена Краснова. Так на личных, опубликованных тематических кадрах, модель покрасовалась раздетой: кроме раздельного купальника на ней была лишь короткая прозрачная накидка.
Блондинка-красавица с помощью видеографа и своих "жарких поз" - крутилась перед камерами показывая грудь и приседала, показывая ягодицы - передала всю атмосферность курортного шика и местных природных красот:
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«Не терпится поделиться с вами творением …у меня никогда не было видео красивее этого.. Снимали на пляже с вулканическим песком, контраст океана и берега…», - подписала Алена видео.
Поклонникам так понравилось увиденное, что они написали - "такая красота - лишает дара речи, просто вау".
Ранее, на других новых опубликованных невесткой Аллы Борисовны фото, она вместе с супругом Никитой красуется в уютном домашнем антураже – мужчина целует ее спину на фото, пара смотрит друг на друга любящим взглядом – Алена определила подборку, словом «нежность».
Поклонники звездных голубков и модели в частности осыпали их комплиментами и пожелали счастья.
Ранее на новых опубликованных студийных снимках модель предстала перед камерами во всей красе – стильный и откровенный образ поклонники артистки оценили очень высоко.
Так на профессиональных снимках Алена Краснова запечатлена в черном брючном костюме мужского кроя, ее волосы подобраны вверх и уложены волной, на лице девушки присутствует яркий макияж, а на теле – взблёскивают украшения.
Именно часть последнего, модель, без особых смущений и засветила – на подборке фото отчетливо видна ее грудь. Девушка решила следовать модным тенденциям и надела объемный пиджак на голое тело.
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