"Мисс Украина 2018" частично засветила на съемках свою грудь и не только...

На новом опубликованном видео Леонила Гузь позирует в изящном вечернем платье. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Instagram.

Модель позировала среди густой экзотической растительности - как известно, она отправилась на отдых и, вероятно, на курорте в тропиках и снялась в откровенном наряде.

Отметим, что на лице Леонилы виднеется яркий макияж, а ее идеальную стройную фигуру безупречно обтягивает шелковое платье. Волосы артистка распустила и мастерски вертелась перед камерой, прислонившись спиной к дереву.

Поклонникам образ Гузь очень понравился, они пишут, что несмотря на глубокое горизонтальное декольте, наряд и образ в целом - очень удачен, а сама модель - невероятная красавица.

Ранее Леонила позировала в топе, который похож просто на ткань, обвязанную вокруг груди, а также, скорее всего юбке. При этом модель совсем забыла о нижнем белье.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Супер", "Хороша", "Прекрасно".

Напомним также, Леонила Гузь предстала на фото практически в светлом боди или купальнике, чем "взбудоражила" многих свох поклонников.

Новый снимок у зеркала порадовал многих фанов звезды и "ценителей" женской красоты вообще – на фото девушка позирует, расставив ноги. Кроме купальника или боди, на ней модные кросовки. Манекенщица также распустила свои роскошные длинные волосы. "События" разворачивались у подножья кровати, что придало кадру еще большей пикантности.

На другом своем снимке - также с отдыха, Леонила показалась уже на пляже в соответсвующем наряде. На этом снимке, в отличии от предыдущего ее опубликованного кадра, видно лицо молодой красавицы.

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