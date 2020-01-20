Девочку теперь просто не узнать!

Дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло резко изменилась во внешности после приема гормональных препаратов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на американские СМИ.

Так, недавно девочка вышла в свет и попала в объективы папарацци. Они обратили внимание на то, что 13-летний подросток сильно похудел.

Уточняется, что Рождество дети звездной пары провели с Питтом.

Сама Джолли, по словам журналистов, из-за событий с разводом часто забывает нормально есть, питаясь едва ли не одними фруктами и кофе.

Сама Шайло, которая решила называть себя Джон, заметно похудела. Как известно, она сейчас принимает гормональные препараты, что совершить трансгендерный переход.

Благодаря ним Шайло Нувель не только может выглядеть максимально похожей на мальчика, а и резко скинуть вес. Особенно, если учесть, что ребенок находится в стадии подросткового периода.

Как сообщалось ранее, голливудская актриса Анджелина Джоли совершенно недовольна успехам бывшего супруга Брэда Питта .

Зарубежные СМИ сообщают об успехах актера, которого номинировали на «Оскар» за свою роль второго плана в картине «Однажды… в Голливуде». Явно карьера артиста идет вверх.

Однако Анджелина Джоли далеко не так успешна, как ее экс-муж. СМИ сообщают, что после разрыва отношений актриса всячески пыталась очернить репутацию Питта, чтобы выглядеть на его фоне безупречной. Поэтому, узнавая об успешности бывшего возлюбленного Джоли очень недовольна.

Брэд был намного мудрее после расставания с супругой. Мужчина не находил себе оправдания и не хотел перекладывать вину на Энджи. Актер продолжал работать, что дало свои плоды - Брэд получает награды и любим зрителями.

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