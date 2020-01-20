Алексей Панин отметился новым скандальным фото своей дочери

Одиозный российский актер постоянно привлекает к себе внимание странными и порой весьма неоднозначными выходками. При этом он любит публиковать скандальные кадры на своих страницах в соцсетях.

Известно, что после расставания со своей женой Панин воспитывает их 11-летнюю дочь Анну, которая сама решила жить с отцом. Девочка проводит много времени с актером, в том числе и на съемочной площадке. При этом, иногда ее отец ведет себя совсем не по-родительски.

Так, в этот раз Панин опубликовал снимок своей дочери с сигаретой и сравнил фотографию с архивным кадром, на котором российский царь Николай II позирует с одной из своих дочерей, якобы прикуривающей мундштук.

«Какой же утренний кофе может быть без сигареты. Оказывается, не только я такой "ужасный" Папа, но и Российский Царь, причисленный Православной Церковью к лику святых, Николай Второй был далеко не ангел. Листайте фото. Мне очень жаль людей у которых нет чувства юмора. К сожалению помочь им в этом вопросе невозможно», - подписал кадры Панин.

Любопытно, что в комментариях к посту большинство поклонников поддерживает артиста и советует ему не обращать внимания на хейтеров.

Напомним, ранее мы писали о том, что Панин соскучился по Киеву и неожиданно попросил прощения у украинцев. Свое послание к украинцам скандальный российский актер Алексей Панин, известный своими скандальными выходками, опубликовал на личной странице в Instagram.

Российский актер попросил прощения за Россию у всех граждан Украины, заявив, как же сейчас ему не хватает той жизни, которая была ранее, когда никаких запретов на въезд не было, и когда артисты обеих стран вместе снимались в кино, пели песни, а также радовались жизни.

В самом конце своей публикации россиянин заявил, что ему невероятно жаль, что Москва начала войну между братскими народами, и попросил прощения у всех украинцев.

Напомним, Панин взмолил о пощаде украинцев: "Простите нас, мы виноваты".

Как сообщала Politeka, Панин получил палкой по "горбу" в Крыму, эпичное видео.

Также Politeka писала, что скандальный Панин ошарашил украинцев высказыванием: "Хочу, чтоб Россию простили".