Встреча актеров Брэда Питта и Дженифер Энистон на SAG Awards 19 января стала причиной бурных обсуждений

Бывшие супруги обнимались, держались за руки и смотрели друг на друга с обожанием. Известный эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала о том, что они действительно значат друг для друга, передает Politeka.net со ссылкой на Mirror.

«Брэд и Джен - одна из тех голливудских пар, которых фанаты всегда будут видеть как тех, что созданы друг для друга, несмотря на их развод и его брак с Анжелиной. Теперь настал момент, когда они одиноки и выглядят великолепно. Похоже, что судьба подталкивает их назад к той же самой романтической линии сюжета, которую они оставили в 2005 году", - объяснила Джеймс.

В частности, психолог обратила внимание, что при встрече Питт схватил Энистон за запястье.

"Брэд выглядит невероятно довольным, увидев Джен, и даже потянул ее схватив за запястье. - отметила Джеймс. - Этим интимным жестом он пытается расположить Дженнифер к себе. Его улыбка говорит о подлинной теплоте и любви, а взгляд – о страсти".

Также по словам эксперта, то, как Джен касается обеими руками Брэда, говорит о том, что она использует проверочный жест, держа его на расстоянии вытянутой руки.

"Она проверяет его намерения", - сообщила Джеймс.

Эксперт подытожила, что, возможно, Брэд и Джен "будут вместе, хотя бы потому, что между ними есть невероятная сексуальная химия, которую легко считать по их движениям".

Ранее мы сообщали, Питта и Энистон номинировали на премию: ее за лучшую женскую роль в сериале «Утреннее шоу», его — за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в Голливуде». Оба актера выиграли. Принимая награду, Брэд Питт заявил, что ему, пожалуй, стоит добавить это достижение в свой профиль в Tinder, и все камеры, понятное дело, повернулись, чтобы посмотреть на реакцию Дженнифер Энистон.

Затем Питт трогательно поздравил бывшую с победой, не стесняясь оказывать ей знаки внимания на публике.

Напомним, Politeka писала о наиболее ярких образах, в которых актриса Дженнифер Энистон побывала на публике.

А еще сообщалось, что одна из самых известных голливудских пар встретятся на съемочной площадке: ими будут Брэд Питт и Дженнифер Энистон.