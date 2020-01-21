Украинская певица Ани Лорак записала неожиданный дуэт с певцом Мишей Марвином

Артисты исполнили песню о несчастной любви "Ухожу", пишет Рoliteka.net. Премьера композиции состоялась всего несколько часов назад.

В создании слов и музыки принимала участие Ани Лорак. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Часть видео артистка опубликовала в своем Инстаграм.

"Мы дарим вам невероятно красивую, душевную песню о любви вместе с @misha_marvin и командой @90210.group. Пусть эта правдивая история согреет ваши сердца", - подписала звезда.

Интересно то, что Миша Марвин является братом украинской певицы Татьяны Решетняк, боле известно, как Tayanna. Последняя была женой Егора Глеба, с которым сейчас встречается Ани Лорак.

Теперь интересно: "А где Глеб?" и что, возможно, связывает Ани Лорак с Мишей Марвином кроме творчества.

За сутки кадры на Ютубе посмотрели более 17 тысяч человек и собрали много комментариев.

"Красивая песня, но вы уже не такая, как раньше :(", "Доброе утро. Красивый голос... Песня Красивая, Душевная 💕.", "Больше таких душевных и жизненных песен❤👈👍🦋Слова вообще рвут душу🔥", "Песня супер!!! Молодцы!!! Дуэтом очень офигенно звучит. Очень трогательно и душевно!!👍👍👍🌻🌹🌻🌹🌻🖒🖒", "Песня классная, просто Гимн для всех расставшихся пар...😓💔💥💔", "Отличная песня, классный дуэт!👍👍👍🔥💥Это точно хит!", "Будь счастлива Каролина!!!!!!!", "Обожааааюююю👄😍😍😍😍😍😍😍 Как же красиво😍😍😍😍 Мурашки", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что Tayanna неоднократно рассказывала об изменах бывшего супруга. У пары в браке родился сын Даниэль.

В одном из интервью певица сообщила, что Егор Глеб редко видеться с ребенком. По ее словам, у теперешнего бойфренда Ани Лорак нет чувства отцовства.

Также Решетняк рассказала, что Егор Глеб бил ее.

Подчеркнем, возлюбленный Ани Лорак из Украины, однако уже долгое время живет в Москве.

Напомним, недавно Ани Лорак позировала на ступеньках в штанах, кроссовках, толстовке и кепке, которую натянула на глаза. Образ она дополнила черной сумочкой.

Напомним, Лорак решила сменить имидж и поразила новой внешностью

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