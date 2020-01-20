Известная украинская певица Ани Лорак продолжает публиковать снимки сделанные в США

На первом фото Лорак позирует на ступеньках в штанах, кроссовках, толстовке и кепке, которая натянута на глаза. Образ дополнила Каролина черной сумочкой. Под фото певица оставила голубое сердечко, которое подмигивает. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором снимке Каролина уже позирует в той-же одежде, но возле белого внедорожника, предположительно "Хаммере" или "Гелике". На кадре певица уже не так прячет глаза за кепкой и видна улыбка Лорак. Под фото артистка оставила геометку, на которой указано, что это штат Калифорния, город Беверли Хиллз.

Ранее мы сообщали, что Лорак озадачила видом рядом со счастливой дочерью.

В этот раз знаменитая артистка поделилась необычными кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила свой новый спортивный стиль. Так, Каролина опубликовала видео, на котором позирует в свободном, несколько домашнем наряде, позируя рядом с дочкой. При этом артистка привычно покривлялась на камеру и показала "губы уточкой".

Сообщалось,, что Лорак посветила похудевшей фигурой на отдыхе с молодым любовником.

Артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила похудевшую фигуру. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в спортивном наряде с новой стрижкой.

Певица продемонстрировала непривычный для нее наряд: босоножки с небольшим каблуком, обтягивающие джинсы и светлая футболка.

В разделе Стори Лорак показала, как привычно позировала на солнечной улице, скрыв лицо за солнечными лучами, будто прячась от посторонних. Отметим, цель своей поездки звезда так и не раскрыла, отправившись в США уже после Нового года вместе с молодым возлюбленным Егоро-Глебом.

Напомним, Лорак решила сменить имидж и поразила новой внешностью

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