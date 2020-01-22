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Приемная дочь украинского продюсера Потапа, Наталья Горовая, сейчас проводит время на отдыхе и порадовала поклонников новым фото с пляжа

На снимке красотка позировала в купальнике, накинув на белую рубашку, пишет Politeka.net. Девушка продемонстрировала красивый загар, а также тату.

Красивые изгибы тела и идеальный пресс - прекрасно вышли на фотографии.

Также простой образ девушки завершил высокий пучок на голове и немного растрепанные волосы.

Наталья немного прищурилась от солнца и улыбнулась, придав фотографии особого очарования.

В посте дочь Потапа и продючера Ирины Горовой рассказала, что всегда хотела стать писательницей, однако признается, что не обладает фантазией. Девушка говорит, что пишет посты на эмоциях. А рассказы она никогда не придумывала от начала до конца.

"Когда стали появляться блогеры, я задумалась и об этом, но никогда всерьез. Мне всегда казалось, что мне этого не достичь - ведь у них такая интересная жизнь, есть о чем писать и все они красивые. Потому печатаю свои мысли в темной комнате, поздней ночью, просто потому что пришло вдохновение говорить именно об этом", - написала красотка.

Пост Натальи за час собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Все твои посты доходят до глубинки души. Казалось бы, просто описание событий, своих чувств, но всегда атмосфера передается, бесспорно всегда чувствуешь то, что и ты. И да, ты безумно красивая. Просто знай об этом💔", "Прекрасная❤️😻", "Наташка, за то ты очень красиво и искренне пишешь посты😍💕", "Какая красивая❤️😻", "Милашечка наташечка❤️❤️❤️", "Солнышко", "Просто читаю на одном дыхании, также люблю писать, но боюсь выставлять на страницу думаю, что это никому не будет интересно 😍😍😍😍 но ты вдохновляешь", "Натали, маленькую девочку-писательницу надо выпустить в свет!

Твой стиль может оказаться особенным!", - написали пользователи сети.

Напомним также, что дочь Потапа решила поразить поклонников новыми кадрами.

Девушка похвасталась своим загадочным тату с именным символом. На руке Натальи красуется буква «А», что может означать первую букву имени ее возлюбленного.

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