Скоро девушки снова поборятся за сердце холостяка в одноименном шоу

На одном из украинских телеканалов в марте стартует десятый сезон нашумевшего шоу "Холостяк", пишет Рoliteka.net. Создатели проекта немного приоткрыли тайну личности главного героя.

Лицо главного холостяка Украины скрыли, однако уже известно, что он является пилотом и владельцем летной школы в Америке.

"Он найдет свою единственную среди миллионов других и покажет, как высоко может достичь любвь. Неземной холостяк - скоро", - говорится в видео.

Отметим, саундтреком к тизеру реалити стала кавер-версия хита "Diamonds". Известно, что ведущим нового сезона станет шоумен Григорий Решетник.

Видео посмотрели более 1000 человек в Ютубе, и оно собрало много комментариев.

"Чую, будет красавчик, жду с нетерпением😍", "Ждемс)", "Жду с НЕТЕРПЕНТЕМ !!! 👍😃🤩", "И кто это?", "Жду очень... Ммммм.... Кто же это", "Вау", "Летчик?", "если попал в холостяк то точно залетчик 😆😆 , - написали пользователи сети.

Напомним, герой реалити-шоу «Холостяк» 2019 года и известный украинский телеведущий Никита Добрынин из шатена превратился в блондина. Соотвествующие фото он обнародовал в сети.

Новый цвет волос Добрынина – результат проигранного пари с невестой Дашей Квитковой. Влюбленные поспорили по поводу цвета кожи белого медведя. Квиткова сказала, что он черный, а вот мужчина был уверен в том, что она ничем не отличается от его бурого собрата.

Как настоящий мужчина, Никита выполнил условие и перекрасился в белый.

Ранее мы писали, что участник шоу "Холостяк 9" со своей избранницей Дашей Квитковой отдыхают на Бали.

Это путешествие парочка точно запомнит на всю жизнь. Ведь именно на райском острове в Индонезии украинский холостяк сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной из шоу.

Конечно же, Даша и Никита поспешили сообщить радостную новость тысячам своим поклонникам.

Напомним также, что Никита Добрынин стоял полуголым на морозе и сказал, что ему исполнилось 32 года. К этому возрасту он точно понял одно, что большая ценность в жизни - иметь настоящих друзей.

Напомним, на шоу «Холостяк» произошел скандал

Как сообщала Politeka, Слава Каминская кардинально сменила имидж и явилась на "Холостяк".

Также Politeka писала, что Слава из «НеАнгелов» показала «пестики и тычинки» на шоу.