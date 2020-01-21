Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

Так, певица представила трепетное фото, похваставшись женственным кадром. Тина представила довольно смелый и пикантный кадр без белья. Так, артистка позировала в одном белом свитере соблазнительно позировала в светлой комнате, повернувшись к камере спиной и засветив ее без лифчика. Левой рукой Тина убрала волосы с плеча, оголив спину.

Вот что пишут под снимком Кароль в Инстаграм поклонники:

«Вот так выглядит сексуальность🔥. Не то что у некоторых,...каждое утро попа в разном ракурсе 😁», «я ждала эти фотки😍🤧», «Новая мода от Тины Кароль-жакет пуговицами на спине, 👍Икона стиля❤️», «Столько нежности в одном фото😻🖤», «Фотографу везет смотреть на такую красоту», «Красотка))», «Очень красивое фото!!!!!».

Отметим, что несколькими днями ранее певица попала в скандал из-за своего выступления. Посреди концерта Тины Кароль зрители начали выходить из зала из-за ее русскоязычных песен.

На сцене львовской Оперы на Старый Новый год звучали русскоязычные песни в исполнении украинской певицы Тины Кароль. Это вызвало возмущение у зрителей. Один из них, львовянин Роман Метельский, опубликовал негативный отзыв в соцсети Facebook.

«Относительно Тины Кароль – здесь я лох. Никогда не следил за ее творчеством и когда друзья подарили билеты на Рождественский концерт – в голове крутились слова песни “Татові слова Україні – це“. Я даже в страшном сне не мог подумать, что на Старый Новый год во Львове на сцене Оперы половина песен будут на русском языке. После третьей такой песни я не выдержал и ушел! До сих пор трясет! Русский мир во Львове!», – отметил на своей странице в ФБ Роман Метельский.

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