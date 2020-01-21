Украинская модель Алена Омович позировала у окна, как обычно это у нее бывает - полуголой, и не одна

В этот раз звезда сети предстала перед камерами с фигуристой подружкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram отечественной знаменитости.

Так на новых опубликованных кадрах девушка, которая «подогнала» свое тело под модельные параметры, покрасовалась в топе и шортиках, рядом с ней - на коленях у Алены - лежала очень схожая внешне с самой звездой девушка. При этом грудь свою Алена прижимала руками, призывно поглядывала в прямо в камеру, всячески изощрялась в позах и поглаживала свою напарницу по съемке.

Подписчики живо отреагировали на такой пост и пишут знаменитости о том, как та прекрасна - соблазнительна, "горяча", идеальна, эффектна и прочее. Не обошли стороной поклонники Омович и подругу-модель Алены - отметили, что девушки очень похожи и что у последней - красивая грудь.

А ранее, Омович предстала перед публикой в откровенном наряде.

Так на новом опубликованном кадре девушка, которая «подогнала» свое тело под модельные параметры, покрасовалась в топе и штанах, при этом грудь свою Алена прижала руками, глядя прямо в камеру.

Кроме демонстрации себя, дама еще решила и пообщаться со своими подписчиками, спросив, о чем бы ей таком написать, что людям интересно.

Подписчики живо отозвались на такой вопрос и пишут знаменитости «местного разлива» обо всем на свете, в частности, о ее красоте, смелости не скрывать свои «проблемы»:

«Огонь»

«Вау»

«Ничего не пишите»

«Хороша, все супер»

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