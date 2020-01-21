Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

Несколько часов назад позируя без макияжа, Анна показала себя в естественном виде и домашней одежде. Так, на певице можно заметить обычные светло-серые спортивные штаны и теплый кадриган на пуговицах.

Позже Анна рассказала, что поехала снимать новый клип и даже представила первые кадры с подгототовки к съемкам. При этом звезда не постыдилась спустить ту самую серую кофту с плеч и засветила пышные формы во время того, как ей наносили макияж.

«Все. Период подготовки завершён и сегодня мы начинаем снимать!Несколько надельных мы готовили то, чем до безумия будем гордиться. Через несколько минут, я зайду в съёмочный павильон и мы будем снимать новое видео!!!», – написала Анна некоторое время тому назад.

Днем ранее в разделе Стори в Инстаграм певица показала серию фото, на которых позировала в машине вместе со своим новым возлюбленным. Также можно заметить, как Анна обнимала Яниса и целовала его руки, умиляясь вместе проведенным временем.

Я так хочу, чтобы каждый из нас нашёл свой недостающий пазл. Я свой нашла ❤️ Люблю тебя и нашу сумасшедшую семью @janis.timma 🦹🏼‍♂️👩🏼‍🎤», – отметила несколько дней тому назад Анна под похожим роликом в Инстаграм.

"Я все время отдергиваю себя, когда снимаю нас в стори, ведь счастье любит тишину и что скажут люди... Но я чувствую, что даже если совершу самую большую ошибку, он все равно будет рядом. Поддерживать меня и любить то, чем я занимаюсь так же жарко, как я. А я полюбила баскетбол 🏀Наверное, это есть одна из формул счастья в паре - уважать и любить профессии и дела друг друга.

Спасибо за поддержку. Бесконечное спасибо за любовь", – написала Анна ранее под одним из видео, комментируя свои отношения.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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