У рок-легенды Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в западных СМИ. Накануне полмира облетело заявление Оззи о том, что он тяжело болен:

«У меня не получается хранить секреты. Я не могу больше жить с этим, потому что, кажется, у меня заканчиваются отговорки». Он отметил, что «это не смертный приговор» и добавил, что болезнь сильно повлияла на жизнь всей семьи.

Также заявление сделала Шэрон Осборн – супруга артиста:

«Мы практически дошли до той точки в этой стране, когда мы не можем обратиться куда-то еще, потому что здесь мы получили все ответы, которые могли. Поэтому в апреле мы едем к профессору в Швейцарию», — заявила миссис Осборн.

Известно также, что на этом проблемы семьи не заканчиваются – ранее 26-летний сын известного музыканта Джек признался, что страдает неизлечимым недугом – у него рассеянный склероз.

Ранее мужчина признался о чудовищных ухудшениях здоровья: его правый глаз стал видеть хуже на 60%. Далее последовал диагноз – рассеянный склероз. Напомним, парню всего 26, в апреле обручился со своей невестой Лизой Стэлли и совсем недавно стал отцом – у пары родилась дочь Перл:

«Это было так не вовремя. У меня только что появился ребенок, с работой все ладилось, а я не мог отделаться от мысли: "Ну почему именно сейчас?", – цитирует Джека Осборна BBC. Удрученные заключениями врачей о неизлечимой болезни сына родители ранее заявляли СМИ:

«Я все время думаю, что же я сделала неправильно, что я ела и пила во время беременности? Я чувствую, что в этом есть и моя вина», - сказала Шэрон.

Напомним, у известного российского артиста врачи диагностировали серьезное заболевание легких. Об этом сообщали российские СМИ.

«Народный артист России Борис Клюев обратился в медицинский центр из-за проблем с легкими. Врачи диагностировали у него тяжелое заболевание, ему предстоит долгое и сложное лечение», — говорится в сообщении.

Следует уточнить, что украинским зрителям актер мог запомниться благодаря роли Николая Петровича в российском телесериале «Воронины». При этом свою болезнь сам актер прокомментировал следующим образом.

«Сдаваться не собираюсь», — сказал Клюев.

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

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