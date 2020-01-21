Экс-бойфренд и отец сына украинской певицы Анны Седоковой Артем Комаров женился на 23-летней модели Евгении Дравиной

Об этом сообщает Super со ссылкой на источники в окружении пары

5 декабря Евгения родила Комарову двойню - девочек Марусю и Софию. Четырьмя месяцами ранее они с Комаровым поженились. При этом девушка рассказала о сложностях во время родов и затяжную реабилитацию.

«Я провела весь этот месяц в реанимации, находясь там круглосуточно, с руками в двух кювезах. Моя жизнь абсолютно кардинально изменилась вместе с моими ценностями ко всему», - сообщила Дравина.

Издание отмечает, что Артем Комаров сын российского миллиардера, экс-члена Совета Федерации Андрея Комарова. Состояние отца оценивают в не менее $800 млн.

На имя Артема Комарова зарегистрировано три компании, занимающиеся бетонными конструкциями и оптовой торговлей. Жена Артема отказалась от карьеры инфлюенсера в соцсетях, удалив аккаунт с огромной аудиторией. Также в прошлом девушка ринимала участие в конкурсе «Мисс Россия» и шоу «Голос»..

В 2016-м году девушка также успела оказаться в центре скандала. На своем Infiniti она врезалась в легковушку и скрылась с места ДТП. Дело удалось замять небольшим штрафом.

Также о Дравиной известно, что она и раньше была ни раз замечена в компании богатейших россиян. В прошлом, по информации источников из окружения девушки, ее не раз замечали в компании олигарха Олега Бойко с состоянием не менее $1,2 млрд.

Тем временем, знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом. Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом



