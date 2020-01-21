Украинская модель Алена Омович, которая больше известна как украинская Кардашья, показала фото с процедуры по рассасыванию инъекций в губах

В этот раз звезда сети поразила подробностями за дверьми косметолога. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram отечественной знаменитости.

Омович показала, как ей уменьшали верхнюю губу в сториз без обезбаливающих, чтобы она не сильно распухала.

«Убираю объем в тех зонах, где отмечено белым», – показала она на фото.

Также украинская Кардашьян напугала подробностями данной процедуры. По ее словам, после введения гилуронидазы ощущение, как будто пчела укусила в губу.

«Очень сильно печет и жжется. Чувствуешь, будто пузырьки бурлят – это съедается гиалуронка. Но у меня губа уже совсем стала маленькая, вечером. Я себя такой не помню. Завтра покажу. Боюсь, что она через пару дней, когда будет окончательный результат, вообще исчезнет», – поделилась с фолловерами модель.

Также она показала желанную форму губ с трещинкой посередине.

По ее словам, она хочет сделать кукольную форму губ.

Отметим, что она уже сделала блефопластику, то есть, «взгляд клеопатры» на днях.

Напомним, что ранее Алена Омович огорошила поклонников новостью о новой пластической операции. Инста-модель снова легла под нож пластического хирурга. Этой новостью она удивила поклонников в сети с новым фото на кровати в элитной клинике.

«Ещё на одну ступень ближе к своему идеалу💔 Поскольку многие ответили на вопрос под предыдущим постом, что я уменьшила губы. А я их не уменьшала. Прийдется ограничить список и сказать, что дело не в губах и для этого я жду своего косметолога с Швейцарии. То, что я изменила, мог сделать только лучший хирург в Киеве. Так что же это было? Пишите правильный вариант, и из тех кто угадал я выберу одного, кто получит пиар в сторис. Поехали», – написала Алена Омович в сети.

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