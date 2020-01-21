"Мисс Украина 2018" показала стильній сезонный образ

На новых опубликованных Леонилой Гузь кадрах со студии - без пикантных нюансов не обошлось. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу знаменитости в Instagram.

20-летняя длинноногая шатенка очень любит "подкармливать" публику в сети небольшими порциями откровенных фото и видео - что уж тут - работа у любой "Мисс Украина" такая: нести красоту в массы. Леонила часто показывает откровенные подборки личного характера, например, с отдыха, в купальниках и других открытых пляжных нарядах, в этот раз - пришел черед работы.

На новых фото модель позировала в студии и в достаточно сдержанном (в сравнении с большенством ее нарядов на опубликованных в сети фото) образе - на ней был свитер оверсайз совершенно потрясающего и актуального в этом сезоне кирпичного цвета, а также кожанная юбка.

Отметим, что на лице Леонилы виднелся неброский "нюдовый" макияж, волосы артистке распустили и уложили назад. Она умело позировала перед камерами, немного расставив ноги, чем вызвала у своих фолловеров полный восторг:

"Просто вау"

"Невероятная се*си"

"Стильная, очень нравится"

А ранее модель позировала среди густой экзотической растительности - как известно, она отправилась на отдых и, вероятно, на курорте в тропиках и снялась в откровенном наряде.

Отметим, что на лице Леонилы виднеется яркий макияж, а ее идеальную стройную фигуру безупречно обтягивает шелковое платье. Волосы артистка распустила и мастерски вертелась перед камерой, прислонившись спиной к дереву.

Поклонникам образ Гузь очень понравился, они пишут, что несмотря на глубокое горизонтальное декольте, наряд и образ в целом - очень удачен, а сама модель - невероятная красавица.

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