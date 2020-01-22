Старт нового сезона вокального шоу "Голос країни" был богатым на события. Но больше всего зрителям запомнилась пламенная "ссора" между судьями Тиной Кароль и Даном Баланом, которым приписывают романтические отношения

Как передает Politeka.net, перепалка между артистами произошла с появлением на сцене горячей блондинки из России Василисы Старшовой, работавшей на подпевке у певца Сергея Шнурова. Девушка, исполнившая песню Аврил Лавин "Complicated", видимо, очень сильно зацепила Балана, тот выбежал к ней, обнимал и говорил, что "также одинок, как и она". Бесцеремонному проявлению страсти за кулисами помешала ведущая Катя Осадчая, которая напомнила уже загоревшемуся Балану, что у него есть Кароль (чтобы посмотерть видео, проскролльте вниз).

Когда Дан вернулся в судейское кресло, его коллега по "Голосу" артистка Настя Каменских поинтересовалась у обескураженной Тины, как она относится к этой выходке, на что та призналась: "Ну да, я ревную, да...", посмотрев с улыбкой прямо на Балана.

В свою очередь, "обвиненный в измене" Дан удивился реакции Кароль и заговорил о чувствах к ней, забыв уже про Василису.

"Ты засмущала меня первый раз за многие годы...", - а после вопроса коллеги, судьи MONATIK, что между ними с Тиной произошло в межсезонье, продолжил: Новые чувства... я раньше не чувствовал никогда такого. Это появилось, и меня вдохновило. Я написал целый альбом. Тина Кароль... когда она рядом, я теряюсь..."

Об отношениях молдавского певца Балана с украинской красавицей Кароль ходят толки вот уже который месяц. Внимательные пользователи сети следят за артистами и даже за их самыми малейшими проявлениями чувств. Некоторые уверены, что звезды специально раскручивают тему "любви", подливая масла в огонь смелыми высказываниями, объятиями и нежными касаниями, чтобы лишний раз "пропиариться". Другие же думают, возможно, это действительно зарождение чувств.

Тем не менее, недавно Балан трогательно поздравил Кароль с Новым годом, подарив ей мягкую игрушку "кенгуру".

"Этим подарком я хочу нам пожелать, чтобы мы в новом году наконец нашли с тобой то, что искали очень долго", - сказал Дан, вручая Тине символичный для них обоих подарок.

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