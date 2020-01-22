Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Настя решила удивить поклонников резонансным постом, в котором рассказала, как избавиться от мусора в шкафу и даже предложила его утилизировать разумный способом. Однако, не только пост привлек внимание поклонников к себе, а ещё и фото артистки, на котором Настя зачем-то посветила лаковыми туфлями перед собственным лицом:

«Знаете, есть такой лайфхак: если вещь в шкафу в хорошем состоянии, но лежит без дела уже долго, ее можно смело избавиться. Не обольщайтесь на «Ой, а может еще когда надену», по собственному опыту говорю вам - шансы, что такая одежка «выйдет» в мир почти нулевые 😂

Поэтому предлагаю двух зайцев одним выстрелом попасть: и помочь тем, кому это нужно, еще и место освободить для новой одежки☺️

Правила просты:

👉🏻 Открой свой шкаф

👉🏻 Найди теплую одежду, который ты уже давно не надевал, и он лежит там на всякий случай. Убедись, что одежда в нормальном состоянии.

👉🏻 Принеси эту одежду в @laskastore», – написала Каменских.

Пользователи сети оставили много довольно неоднозначных комментариев.

Ранее Каменских продемонстрировала летний кадр, удивив сменой имиджа. Звезда позировала в черном купальнике, удивив при этом прической - похоже, Насте пришлись по душе мелкие косички, что она заплела. В последнее время артистка ходит именно с этой прической.

«Good morning☀️ Каждый новый день - это новые возможности! Поверьте, если утром вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее - так и будет 🙏🏻 Улыбайтесь, любите и всегда следуйте за своей мечтой! Желаю вам хорошего настроения и посылаю лучики тепла и позитива из солнечной Мексики🌵💋», – написала Каменских под новым постом.

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