С кем будет жить ведущая в своем роскошном доме?

38-летняя российская телеведущая Ксения Собчак практически завершила строительство огромного дома в Подмосковье, в котором собирается жить вместе с новым мужем 44-летним режиссером Константином Богомоловым

В интервью российским СМИ Ксения заявляла, что дом площадью 1000 квадратных метров рассчитан на две детские комнаты, что вызвало еще большее любопытство. Известно, что знаменитость воспитывает трехлетнего сына Платона от первого брака с актером Максимом Виторганом.

"Строю дом. Чтобы мы там жили вместе с мамой и Платоном. Деревянный, 2 этажа, 2 детских - сразу могу сказать, у меня большие планы на будущее. Чтобы потом дом не перестраивать. Будет моя большая спальня с большой гардеробной и бассейн для Платона", - говорила Собчак еще до брака с Богомоловым в сентябре прошлого года.

Отметим, у Богомолова также есть ребенок - 9-летняя дочь Анна от первого брака с актрисой Дарьей Мороз.

Ранее в сети активно обсуждали тему "гостевого брака" Собчак и Богомолова. Дело в том, что за несколько месяцев после узаконивания отношений пара так и не съехалась. Многие предполагали, что Ксения не спешит жить совместно с мужем из-за сына, который может не воспринять нового папу.

Мать телеведущей Людмила Нарусова расставила точки над "i", объяснив причину, почему молодожены живут отдельно.

Все дело в том, что Богомолову в старом доме Собчак просто не хватает места.

Таунхаус площадью 320 квадратных метров, в котором сейчас живет Ксения с мамой и сыном Платоном, постоянно полон людей. «Здесь Ксения, Платон, няня, учителя постоянно приходят к Платону, поэтому места маловато», — рассказала Нарусова.

1. Таунхасус

2. Новый дом

Поэтому семейство ждет окончания строительста особняка, о котором мы писали выше. К слову, работы должны завершиться к лету 2020.

Ранее мы сообщали, не успела пара насладиться друг другом после свадьбы, как между ними пробежала черная кошка. Произошло это во время их отдыха в Куршавеле. Ксения приревновала Константина к инструктору по лыжному спорту. Собчак поделилась видео с моментом их жаркого спора.

"У тебя есть очень симпатичная инструкторша... очень симпатичная...", - говорит в кадре Ксения. "Малыш, я вдохновляюсь не этим..." - парировал ее муж.

Напомним, муж Собчак выставил пикантные прелести жены напоказ: "под прозрачным белым платьем скрывается..."

Как сообщала Politeka, Собчак довела до истерики любимую пропагандистку Путина, скандальное видео.

Также Politeka писала, что Собчак после свадьбы разразилась бредом об Украине: «нужно добить и дожать».