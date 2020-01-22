В этот раз Тина удивила сеть естественным видом во время нежной фотосессии

Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

В этот раз Тина удивила сеть естественным видом во время нежной фотосессии от талантливой фотохудожницы Анны Гончаровой. Первые кадры Кароль представила на своей странице в Инстаграм.

На фото Тина с распущенными медово-золотыми волосами оделась в уютный тепло-коричневый вязаный свитер.

Несмотря на то, что на фотографии нет обнаженных частей тела и откровенных поз, работа очень понравилась поклонникам, о чем они оповестили под кадром Тины.

Отметим, что несколькими днями ранее певица попала в скандал из-за своего выступления. Посреди концерта Тины Кароль зрители начали выходить из зала из-за ее русскоязычных песен.

На сцене львовской Оперы на Старый Новый год звучали русскоязычные песни в исполнении украинской певицы Тины Кароль. Это вызвало возмущение у зрителей. Один из них, львовянин Роман Метельский, опубликовал негативный отзыв в соцсети Facebook.

«Относительно Тины Кароль – здесь я лох. Никогда не следил за ее творчеством и когда друзья подарили билеты на Рождественский концерт – в голове крутились слова песни “Татові слова Україні – це“. Я даже в страшном сне не мог подумать, что на Старый Новый год во Львове на сцене Оперы половина песен будут на русском языке. После третьей такой песни я не выдержал и ушел! До сих пор трясет! Русский мир во Львове!», – отметил на своей странице в ФБ Роман Метельский.

Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным видом

Как сообщала Politeka, Кароль свела с ума соблазнительным нарядом

Также Politeka писала, что Тина Кароль шокировала своей красотой в легком платье