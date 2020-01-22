Отец третьего ребенка бывшей участницы группы ВИА Гра Анны Седоковой женился на несостоявшейся певице.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в окружении пары, бывший парень Анны Седоковой Артем Комаров тайно женился на певице и модели Евгении Дравиной, которая в декабре 2019 года родила ему двух дочек.

Как известно, 29-летний Артем Комаров наследник многомиллионного состояния. В результате бурного романа с Анной Седоковой у них родился сын Гектор. Но практически сразу после рождения ребенка пара рассталась. В СМИ писали, что одной из причин расставания стала публичность Анны.

Новая избранница миллионера тоже пыталась попасть в шоу-бизнес. В 2016 году она прошла «слепые прослушивания» в шоу «Голос», попав в команду Григория Лепса. Правда, дальше этапа «Нокаутов» она пробиться не смогла. Отмечается, что Дравина пыталась начать сотрудничество с российским продюсером Игорем Матвиенко, но он девушкой не заинтересовался.

Теперь похоже несостоявшаяся артистка займется семейной жизнью и воспитанием детей. Как рассказала Дравина журналистам, после рождения двойняшек ее жизнь и ценности кардинально изменились. Певица рассказала, что ей пришлось месяц лежать в реанимации из-за тяжелых родов.

«Этот декабрь навсегда останется в моей памяти, в сердце, мыслях, в моей физике и ощущениях. Я провела этот месяц в реанимации, находясь там круглосуточно, с руками в двух кювезах», - делилась подробностями звезда.

Интересно, что после свадьбы с бизнесменом Дравина закрыла свою страницу в Instagram. Вероятно, женщина скрывается от чрезмерного внимания со стороны общественности.

Кстати, Евгения Дравина известна скандалом с ДТП. Девушка врезалась в машину и скрылась с места аварии. Несмотря на то, что девушке грозило лишение прав, ей удалось отделаться штрафом.

Как сообщала Politeka, Анна Седокова закатила истерику в детской поликлинике: «над ребенком просто издевались, не выдержала».

Также Politeka писала, что Седокова показала своего главного мужчину.

Напомним, что Анна Седокова без одежды показала интимное фото в постели.