Знаменита українська співачка Анна Седокова продовжує спокушати шанувальників пікантним видом

Як пише Politeka, українська співачка Анна Седокова, яка живе і активно будує кар'єру в Росії на своїй сторінці в Instagram часто публікує нові знімки, де вони збирають безліч відгуків від передплатників.

Переважно Ганна ділиться пікантними фото в неймовірних нарядах або публікує фрагменти своїх нових пісень та відеокліпів. Крім того, Седокова часто ділиться з прихильницями своїми думками та переживаннями, а також обговорює її цікавлять проблеми.

На цей раз знаменитість вирішила продемонструвати, як прокидається вранці, а заодно поміркувати на тему сну.

«Невже, невже його можна полюбити!? 😂 Цей противний, невгамовний....будильник особливо у свята ) Звідки ось ця супер-здатність у людей - висипатися?! Признавайтесь-ка, у кого так виходить?», - задала питання співачка.

Її передплатники миттєво відреагували на знімок.

« Супер. Та ти просто сексі-космос», «Анна, де твоя скромність ?», «Шикарна дівчина», «Ох вже цей будильник :( Анюта бережи себе ❤️❤️❤️ Наше сонечко», «Красуня», «Яка сексапільна 🌸», - захоплюються в мережі.

Також у розділі Сторі артистка показала, як відпочиває разом з Янісом. Артистка лежала на руках у артиста, а сам він забавно почесывал її волосся. Зазначимо, що після заяви про своїх відносинах, співачка перестала приховувати свого обранця і почала активно демонструвати, як проводить з ним час.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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