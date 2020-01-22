Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, нарвалась на жесткую критику из-за новой песни

Ее певица записала с артистом лейбла Black Star, который также является братом певицы TAYANNA Миша Марвин. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Трек появился на YouTube-канале "Первое Музыкальное". Также исполнители прокомментировали новую работу на личных страницах в Instagram.

"Нужно вовремя уходить с плохого фильма, увольняться с нелюбимой работы и заканчивать отношения, у которых нет будущего", – написал Миша Марвин.

Лорак же пожелала на своей странице, чтобы "эта правдивая история согревала сердца". Композицию она назвала «невероятно красивой, душевной песней о любви».

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на совместный трек Лорак и Марвина. Многие написали, что это "дешевая попса с примитивным текстом". А также, что они "не смогли его дослушать".

«А чё все песни на один лад одно и то же слова только разные», «Зачем тратить такой красивый голос, на ТАКИЕ песни???», «Дешевая попса», - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак отменяет свое известное концертное шоу «Дива» и соло-концерты в разных городах РФ.

Многие сольные концерты артистки оказались под угрозой срыва, людям велят сдавать купленные на выступления билеты.

Организаторы говорят о «технических причинах» проблем с отменой концертов, но в сети активно муссируют тему о плохом самочувствии Каролины. В россСМИ сразу же вспомнили предыдущую, и единственную в карьере певицы, отмену концерта – тогда Лорак имела серьезные проблемы с почками.

Напомним, Лорак решила сменить имидж и поразила новой внешностью

А еще Politeka писала, что Лорак засветилась на отдыхе в небрежном виде

Также Politeka сообщала, что Лорак показала, как развлекается утром в Беверли Хиллз.