39-летняя российская певица Анна Семенович похвасталась жаркой подборкой фото со своего отдыха на Сейшелах

Как передает Politeka.net, артистка выложила снимки в своем микроблоге в Инстаграм. По словам Ани, отпуск подходит к концу, но она осталась в полном восторге от тропиков. На кадрах, сочная блондинка меняет наряды и фоны, но остается всегда восхитительной и будоражащей фантазию. Семенович никогда не стеснялась показывать свое главное достоинство "5-го размера". Загорелая и босоногая красотка восхитила сеть кадрами с пляжа. Счастливая Аня улыбается и веселится на камеру.

"До конца отпуска осталось несколько дней 😩 Одним словом - Я В ВОСТОРГЕ 😎 Отдыхали мы на острове Маэ... Милые маленькие улочки с барами и ресторанами завораживают своей гостеприимностью . Еда на острове простая , с французским уклоном, а самое главное в каждом ресторане есть вкусные супы и кари, что для меня очень важно!", - поделилась Семенович, отетив, что обязательно вернется в этот райский уголок на земле.

Кроме отдыха на белом песочке под шум океана и прогулок по островным улицам, Аня показала, как кормит огромных черепах. Правда, призналась, что одна из них чуть ли не лишила ее пальца.

"Ну а в местных черепах, я давно уже влюблена, одна на радостях мне чуть не откусила палец 😂"

Поклонники кинулись комментировать снимки, засыпая певицу комплиментами. Правда, некоторые отнеслись скептически к ее роскошному отдыху, так как самим отпуск не светит.

"Анна, на первом фото не узнал, богатой будете!💪"

"Какая же вы классная. Просто 🔥"

"Ну что, товарищи? Посмотрели на красивые фоты? 😍 Порадовались за Анюту? 😉 А теперь улыбаемся и пашем 😁 Наш отпуск где то там...за облаками 😂"

"Без косметики лучше выглядите👍"

"Уау 😍если чё я про вид с зади"

"Заверните...😍"

Ранее мы сообщали, Семенович поделилась кадром в Инстаграм, на котором показала себя во всей своей естественной красоте (без грамма макияжа) и заговорила о любви. Аня подписала снимок строчками из романтического стихотворения.

"Счастливая,красивая,милая,влюбленная Анечка!!!Любовь—это прекрасно!!!👌"; "Вот это красота!!! И Вы и стихи!!! 😉🌷💗👏👏👏"; "Красивая, загорелая, влюблённая! Счастья тебе Анечка!!!", - отвечали ей в комментариях.

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"