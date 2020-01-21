39-летняя российская певица Анна Семенович показала свою натуральную красоту и заговорила о любви
Как передает Politeka.net, артистка выложила в своем микроблоге в Инстаграм свежий кадр, сделанный на пляже на Сейшелах, где она сейчас отдыхает. Певица предстала в несколько растрепанном виде, ненакрашенная, в блузе темно-синего цвета в крупный белый горошек. Загорелая Аня дерзко смотрит прямо в объектив. Ранее она рассказывала, что на отдыхе не любит наводить марафет, и за - естественную красоту. По ее словам, она дает своему телу и коже расслабиться после тяжелой работы дома.
На этот раз Аня подписала кадр стихотворением о любви.
"Любовь приходит к нам незванно,
Она как белый снегопад,
Всегда красива и желанна,
И каждый человек ей рад..."
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Комментирующие расхвалили "влюбленную" артистку. Однако нашлись и те, кто не узнал Семенович на фото - мол, изменилась.
"👏 Вы само очарование)) Красавица.😊"
"Великолепно👏👏👏👏👏,красивый стих,вы прекрасная Анна😍"
"Загорелая 😘"
"Счастливая,красивая,милая,влюбленная Анечка!!!Любовь—это прекрасно!!!👌"
"Вот это красота!!! И Вы и стихи!!! 😉🌷💗👏👏👏"
"Красивая, загорелая, влюблённая! Счастья тебе Анечка!!!"
"вы не похожи на себя... зачем?.. хотя, конечно, красивая и молодая"
"Все вы не красивые утром🙈🙈🙈"
Ранее мы сообщали, босая Семенович покуртилась перед камерой на пляже в длинном парео, посветив роскошными формами. Девушка призналась, что счастлива вдалеке от дома, в этом райском уголке посреди океана.
"...я даже не пользуюсь феном, мои волосы сохнут сами на ветру и я счастлива от того, что можно почти все время ходить босиком 🤪", - поделилась Анна.
Комментирующие поддержали звезду в ее желании просто отдыхать и не наряжаться-краситься.
"🌺 Я отдыхаю и не заморачиваюсь"
"Расслабленно❤️😍это же круто🔥"
"Вы очень красивая❤️"
Также мы писали, Аня поделилась снимком, где она возле тропического водопада. Красотка позировала в пикантной позе, посылая поклонникам воздушный поцелуйчик. Певица поздравила всех с Крещением Господним.
Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"