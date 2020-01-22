В этот раз счастливая Леся похвасталась новым образом на отдыхе

Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию фото, сделанных во время развлечений на отдыхе, пишет Politeka.

Отметим, яркими кадрами звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением. В этот раз счастливая Леся похвасталась новым образом.

В этот раз звездная телеведущая отправилась в украинские Карпаты, и уже покоряет горнолыжный курорт Буковель. На новых фото, которые показала Леся, она появилась в естественном виде и похваставшись вкусной трапезой. Причем не одной, а целой серией. Леся решила рассказать о еде, которая ей так понравилась на отдыхе.

Отметим, во время путешествий Никитюк часто демонстрирует всякие вкусности и с удоволсьвием их дегустирует, рассказывая о своих впечатлениях.

«#еда #їжонька #буковель Во время катания на лыжах сжигается 400-600 килокалорий за час- это достаточное количество, чтобы заставить вас бежать за спортивными ботинками. А мені повезло, шо їла, шо радіо слухала. Ще й спортом позаймалась.

Когда ты путешествуешь, как дышишь, покоряя новые страны, ты неизбежно пробуешь новую кухню. Мои гурманные замашки расцвели и приумножились. Но украинская кухня это мир божественных вкусов», – написала Леся.

Также ранее знаменитость похвасталась в разделе Стори образом, сделанным специально для съемок шоу "Кто против блондинок". А сегодня артистка показала небольшое видео, сделанное в приложении "Тик-Ток".

Никитюк примерила пикантный ярко-оранжевый костюм, состоящих из тонкой майки и обтягивающих лосин с белыми полосками по бокам. Так, артистка засветила не только похудевшую фигуру.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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