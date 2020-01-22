Телеведущий неожиданно заявил, что они с женой не ругались перед разводом

Украинский телеведущий и звезда последнего сезона шоу «Танці з зірками» Владимир Остапчук раскрыл подробности развода с Еленой Войченко

Владимир Остапчук разрешил своим поклонникам и фоловерам задавать вопросы в сториз на его странице в инстаграм. Украинцы сразу же попросили ответить телеведущего на самые животрепещущие вопросы о его личной жизни, пишет Рoliteka.net.

Так, Остапчук наконец-то рассказал о чувствах к жене и раскрыл правду о примирении с ней.

«Мы не ругались. Мы разошлись и сейчас в процессе развода. Но у нас всегда будут теплые воспоминания и главное достижение этих отношений – прекрасные детки», – ответил он и показал семейное фото с женой и двумя детьми.

Также он показал, чем занимается в свободное время от работы. На вопрос «Как вы развлекаетесь?», Остапчук ответил многозначительным фото в костюме с бокалом белого вина и кратким "Подбухиваю".

Напомним, что ранее Владимир Остапчук без штанов сделал неожиданное обращение из больницы. Он сделал фото стоя в зеркале, отвернувшись в сторону лицом. Он засветил свое бледное лицо и уставший вид. На фоне видно больничную палату с прикроватной тумбой и кроватью с белым постельным бельем. «Поздравляйте, мальчик. И это только вторая неделя нового года!», – пошутил он в своей манере под фото.

В комментариях фолловеры Остапчука начали допытываться, что же произошло, и почему он оказался в больнице. Некоторые даже повелись на шутку и поздравили телеведущего с рождением сына.

«Судя по отсутствию штанов рожал сам», – отметила Алла Костромичева в соцсети.

«Сам себе пуповину перерезал 😳», – ответил Владимир на это.

«Так а сколько миллионов нынче дают за сей эксклюзив? ( Раньше за мужские роды вроде миллион давали)😂😂😂», «Красивые ножки», «Мама, я принцесса», - смеются его фолловеры в сети.

Напомним, Остапчук без одежды ошарашил горячим фото прямо в постели

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