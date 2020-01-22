Николай Басков показал общее фото с Филлипом Киркоровым
Натуральный блондин засветился в звездной компании Филлипа Киркорова и Андрея Малахова. Они вместе выступали на сцене во вторник ночью, 21 января, на юбилее супруги миллиардера, владельца компании "Ташир" Самвела Карапетяна.
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на личную страницу в соцсети певца (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Вечеринку вел Андрей Малахов. На сцене перед гостями выступили София Ротару, Филипп Киркоров, Николай Басков, Сосо Павлиашвили, а также популярные западные ретро-звезды - "Ricchi e Poveri" и Томас Андерс.
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Отметим, что певица София Михайловна исполнила самые популярные свои хиты, в том числе, и «Лаванду», а Филипп Киркоров – песню Пугачевой "Миллион алых роз". Николай Басков не изменил своим традициям и спел "Шарманку".
Так, Басков предстал на фото в необычном наряде, таком же, как и телеведущий Андрей Малахов.
«О прошлой фантастической ночи ....», – отметил Басков на своей странице.
Фолловеры певца не сдержались и прокомментировали фото в сети.
«"Ибицу" пели, класс, люблю я эту песню. Николай Викторович красавец, как всегда.», «Спасибо большое, Николай, что порадовали таким весёлым, смешным видео. У вас отличный яркий вечер сюдя по атмосфере. Видно, что вы зажигали на все 100%», «Нехватает Галкина для полной красоты», «Cпасибо, Николай, за прекрасное фото!!! Выглядите супер!!! Удачи вам!!!», «Николай, а как так получилось что у Вас и Андрея Малахова одинаковые пиджаки?😂 Не договорились?)», «Мда, построение похоже на интимное место», «Кто здесь лучший? угадай! ну, конечно, Николай! самый стильный, умный, клевый в пиджаке концертном новом) пропоет Заразу нам- и опять инфаркт у дам)», – смеются в сети россияне.
Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".
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