Николай Басков показал общее фото с Филлипом Киркоровым

Натуральный блондин засветился в звездной компании Филлипа Киркорова и Андрея Малахова. Они вместе выступали на сцене во вторник ночью, 21 января, на юбилее супруги миллиардера, владельца компании "Ташир" Самвела Карапетяна.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на личную страницу в соцсети певца (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вечеринку вел Андрей Малахов. На сцене перед гостями выступили София Ротару, Филипп Киркоров, Николай Басков, Сосо Павлиашвили, а также популярные западные ретро-звезды - "Ricchi e Poveri" и Томас Андерс.

Отметим, что певица София Михайловна исполнила самые популярные свои хиты, в том числе, и «Лаванду», а Филипп Киркоров – песню Пугачевой "Миллион алых роз". Николай Басков не изменил своим традициям и спел "Шарманку".

Так, Басков предстал на фото в необычном наряде, таком же, как и телеведущий Андрей Малахов.

«О прошлой фантастической ночи ....», – отметил Басков на своей странице.

Фолловеры певца не сдержались и прокомментировали фото в сети.

«"Ибицу" пели, класс, люблю я эту песню. Николай Викторович красавец, как всегда.», «Спасибо большое, Николай, что порадовали таким весёлым, смешным видео. У вас отличный яркий вечер сюдя по атмосфере. Видно, что вы зажигали на все 100%», «Нехватает Галкина для полной красоты», «Cпасибо, Николай, за прекрасное фото!!! Выглядите супер!!! Удачи вам!!!», «Николай, а как так получилось что у Вас и Андрея Малахова одинаковые пиджаки?😂 Не договорились?)», «Мда, построение похоже на интимное место», «Кто здесь лучший? угадай! ну, конечно, Николай! самый стильный, умный, клевый в пиджаке концертном новом) пропоет Заразу нам- и опять инфаркт у дам)», – смеются в сети россияне.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

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