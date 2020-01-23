Близкие Жанны Фриске продолжают хранить память об известной певице спустя 4 года после ее смерти

Об этом пишет издание Стархит ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сестра артистки Наталья решила приподнести поклонникам творчества Жанны подарок: она показала интерьер в квартире звезды, которая пустеет после ее смерти.

«Мы приехали навестить квартиру Жанны, чтобы немного прибраться. Мы ничего не трогали, все осталось так, как и было. Только иногда пыль протираем и включаем увлажнители воздуха. На полках остались награды Жанны, фотографии ее друзей и первой любимой собаки», — заявила Наталья.

Стоит отметить, что апартаменты покойной Жанны Фриске оформлены в светлых тонах. Родственники специально не трогали вещи певицы, чтобы сохранить хоть какую-нибудь память.

Особенную слабость Жанна Фриске испытывала к сумкам. У певицы скопилась огромная коллекция аксессуаров самых разных форм и размеров, а рядом с входной дверью располагаются полки с обувью. Жанна была поклонницей туфель на высоком каблуке, поэтому часто покупала новые модели.

Как известно, после смерти Жанны Фриске разгорелся скандал. Из-за долга "Русфонду" роскошную квартиру звезды выставили на продажу, поскольку родственники не могли найти миллионную сумму, но через время вмешалась благотворительная организация и апартаменты остались в собственности близких Жанны.

Ранее мы рассказывали о том, что сестра покойной Жанны Фриске уже пыталась пойти по ее стопам и построить карьеру певицы.

В 2007 году ее пригласили стать участницей группы «Блестящие», благодаря которой прославилась Жанна. Она пробыла в группе всего три месяца, после чего покинула коллектив. Как рассказывала женщина, ей не нравились постоянные разъезды и внимание СМИ.

Позже, в 2018 году она выступила на концерте, посвященном Жанне. Там она спела в дуете с солистом группы «Турбомода» Александром Поповым. А в 2019 году стало известно, что Наталья решила заняться карьерой певицы. На одном из шоу она появилась в образе своей сестры, чем очень удивила общественность. Она сделала прическу и макияж, который часто делала Жанна Фриске, а также надела блестящее мини.

Напомним, что ранее сестра Фриске ошарашила новой выходкой, фото поражают: «Зачем копировать Жанну?».

Также Politeka писала, что сестра Фриске ошарашила новым фото.

А еще Politeka сообщала, что Жанна Фриске подала голос с того света: «Если вы читаете это, значит…», слова пробирают до мурашек.