Сестра умершей от рака Жанны Фриске Наталья показала новое фото

Наталья Фриске в последнее время поражает тем, что стала копировать внешность и стиль своей сестры.

Новое фото, которое женщина опубликовала на своей странице в Instagram, только подчеркнуло эту тенденцию. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Наталья Фриске рассказала, что сейчас находится на отдыхе и опубликовала свой портрет.

"Скоро русалочка вернётся домой", - подписала она фото.

Отетим, геолокация указывает, что Наталья Фриске отдыхает на Шри Ланке в городке Мирисса, котрый славится своими пляжами и ночной жизнью. Также это место очень популярно среди серферов.

В комментариях сразу же подметили, что на фото Наталья невероятно похожа на свою умершую сестру.

«Копия Жанны», «Русалочка», «Красотка», «Отличного отдыха», «Какая безумно милая, очень похожи на русалочку из сказки, волшебную и красивую», «Очаровательная красавица», «Наташенька, такая красивая», - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее появились слухи, что экс-солистка группы "Блестящие" Наталья Фриске решила вернуться на сцену. И якобы для этого она будет использовать образ сестры. При этом она исполняет одну собственную песню и 10 песен сестры.

Среди тех, кто раскритиковал поведение Натальи Фриске оказался и супруг певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

После этого он выступил с заявлением о том, что начал получать угрозы от отца Фриске.

«Мне звонит ее отец и угрожает за мое мнение. Вы даже не представляете уровень оскорблений в мой адрес, он грозился, что приедет ко мне с винтовкой. Это какое-то безумие. Мне казалось, что он умный человек», — поделился Пригожин.

Напомним, ранее Наталья Фриске рассказала, что в одном из российских ресторанов она увидела скульптуру, которая удивительно похожа на памятник с могилы Жанны Фриске.

Напомним, бывший муж Фриске Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, что Жанна Фриске подала голос с того света.