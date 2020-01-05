Многие считают, что Наталья Фриске зашла слишком далеко

Наталья Фриске все дальше заходит в процессе копирования своей умершей от рака сестры

Наталья носит одежду покойной сестры, повторяет ее прически, и даже сделала пластические операции на лице. Кроме того, она изо всех сил пытается вернуться в шоу-бизнес, исполняя одну собственную песню и 10 песен сестры.

Отметим, одно из новых фото Натальи Фриске в Instagram просто ошарашило пользователей сети. На нем она позирует в платье, которое невероятно похоже на наряд ее сестры.

«Очень на Жанну похожа!!!», «Зачем копировать Жанну?», «Вы так похожи на Жанну Фриске одно лицо», «Это разве не Жанны?», - комментируют фото пользователи.

В Instagram даже шутят, что Наталья оденется в Жанну Фриске и придет на свадьбу Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой.

Не секрет, что Наталья и Дмитрий дружили и тепло общались при жизни Жанны Фриске. Сестра певицы считала Шепелева идеальным мужем и вероятно, скрывала романтические чувства. Видимо, Наталья мечтала сойтись с Дмитрием после смерти Жанны, что и разрушило ее брак. Но вражда семьи и связь Дмитрия с Екатериной разрушили ее планы.

Напомним, ранее появились слухи, что экс-солистка группы "Блестящие" Наталья Фриске решила вернуться на сцену. И якобы для этого она будет использовать образ сестры.

Супруг певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал решение Натальи Фриске.

После этого он выступил с заявлением о том, что начал получать угрозы от отца Фриске.

«Мне звонит ее отец и угрожает за мое мнение. Вы даже не представляете уровень оскорблений в мой адрес, он грозился, что приедет ко мне с винтовкой. Это какое-то безумие. Мне казалось, что он умный человек», — поделился Пригожин.

Напомним, бывший муж Фриске Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, что Жанна Фриске подала голос с того света.