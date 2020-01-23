42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась фотографиями с отдыха.

Снимки она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Ведущая поделилась с поклонниками, что ее часто называют «уютной». И ей этот комплимент нравится намного больше, чем когда ее называют красивой, сексуальной, милой и интересной.

«Наверное потому что «уютная» это означает, что рядом с тобой человек чувствует себя в безопасности, ему хочется обнять тебя, доверить свои секреты, поделиться мыслями, расслабиться, перестать конкурировать, сравнивать себя с другими, напрягаться, куда-то спешить, бороться», - отмечает Чехова.

По ее мнению, «уютная» означает родная и добрая.

«Да, я бываю такой...Если меня не злить» - призналась звезда.

Свой пост Чехова сопроводила серией фотографий на фоне невероятных гор. За короткое время пост набрал около 5 тыс. лайков. Поклонники артистки в восторге от фото и костюма, который надет на ведущей.

«Страшно смотреть вниз?))) Класс, красиво там», «Костюм вам очень идет! Быть уютной - хорошо, удобной - плохо. Оставайтесь уютной))», «Костюм просто сказочный. Я слово уютный люблю, оно теплом веет», «Да, уютность Вам к лицу))) и мне кажется, каждая женщина должна быть для кого то уютной, не для всех конечно, а для своего любимого человека, для своих детей, для очень близких подруг)))по моему в этом есть какое то предназначение женское)))иначе кто будет нести уют в мир?», «Уютная - точно! Я так и писала вам, однажды, но мне больше нравится, когда вы в платьях.. Потому что очень женственная», - хвалят фанаты Чехову.

Анфиса Чехова известна благодаря проектам «Давай поженимся», «Как выйти замуж», «Секс с Анфисой Чеховой», «Взвешенные и счастливые люди». Телеведущая работала как в России, так и в Украине. Ее любят во всех постсоветских странах.

Напомним, что Анфиса Чехова ошарашила домашним фото в халатике и босиком.

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