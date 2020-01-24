Певица, звезда "Квартала 95" Марта Адамчук предстала в соблазнительном образе

Артистка решила надеть весьма откровенное платье с большим вырезом на спине, пишет Рoliteka.net. Украинская знаменитость позировала в красивой локации ресторана.

Черный наряд был настолько длинным, что его шлейф оказался на асфальте. Массивные серьги прикасались к плечам.

Марта стояла вполоборота к фотогрофу, чтобы продемонстрировать красивые изгибы и голую спинку.

Легкий макияж и прическа, с волосами набок сделали образ идеальным.

"Спасибо за фото @maydanenko", - подписала снимок Адамчук.

За 11 часов пост собрал почти 500 лайков и немного комментариев.

"❤️❤️❤️❤️❤️", "Вы великолепны ❤️", "Классно 🔥", "Вам такое говорят ??? 😯😯 Пффф ... Да вы шикарная !!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Марта Адамчук опубликовала яркое фото в красивом платье. Наряд подчеркнул формы артистки - осиную талию, пышные бедра и грудь.

Простая прическа в форме пучка, немного макияжа с акцентом на губы и широкая улыбка - в этом снимке все идеально.

Позади Марты можно заметить подсветку, сделанную в форме звезды.

Адамчук решила никак не подписывать фото, поставив лишь несколько смайликов.

Ранее мы писали, что Марта позировала с белым полотенцем на голове, приоткрыв губы. Девушка прикоснулась пальцами к к полотенцу, стобы добавить фото эффектности.

Артистка дала насладиться своей натуральной красотой, посмотрев чуть ли не черными глазами в объектив. Пользователи сети завалили ее комплименатми.

Напомним также, что Марта Адамчук позировала на диване, при этом перед ней стоял журнальный столик и еще два кресла.

Одно плечо Адамчук оголила для фото и можно увидеть, что артистка совсем забыла о белье.

Ранее мы писали, что Марта выбрала длинное платье. Отметим, что в нем очень приличное декольте.

Марта села на спинку кресла, рядом лежит телефон, а сама Адамчук улыбается. На фоне можно заметить других людей. В посте артистка поблагодарила подписчиков, которых уже набралось 45 тысяч.

Напомним, красотка из "Квартала 95" сразила новым смелым образом: "Чтобы мало не показалось"

Как сообщала Politeka, звезда "Квартал 95" взбудоражила пикантным образом в свадебном платье: "Третий раз за год!"

Также Politeka писала, что звезда «Квартал 95» потрясла идеальным телом без белья: «Вааау, волшебная»