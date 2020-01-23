Ирина Шейк дефилировала на модном показе знаменитого Жана Поля Готье

Манекенщица продемонстрировала изящный корсетный наряд из новой коллекции легендарного француза. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездной красавицы Шайхлисламовой.

Так на новом опубликованном кадре Ирина благодарит и поздравляет модный дом Готье с финальной коллекцией и отмечает, что просто потрясена талантом кутюрье. На Ирине был изящный светлый с четкими линиями швов мини-корсет – вариация платья, вероятно, который немного просвечивал. Волосы манекенщице собрали, макияж для моделей, представляющих коллекцию, был определен как неброский.

Ирина своим уверенным знаменитым шагом прошлась по подиуму, чем порадовала своих поклонников по всему миру. Под фото сотни комментариев – восторженные фаны всячески нахваливают Шейк, пишут, что она «единственная в своем роде» и просто настоящий «бриллиант» модной индустрии.

Ранее известнейшая модель показалась раздетой на фоне настоящего чуда природы.

Так на новом опубликованном фото артистка красуется в ярком раздельном купальнике на фоне знаменитого водопада в Коста-Рике.

О красоте, что места "съемок", что самой модели - говорить не приходится. Поклонники просто очарованы видами и изящной Шейк, пишут, что та утерла нос своему экс-возлюбленному актеру Брэдли Куперу и что о такой красавице мечтает каждый мужчина.

Кроме того, поклонников манекенщицы в сети очень порадовал тот, факт, что Ирина продолжает радоваться жизни даже после тяжелого разрыва, ну а большинство - просто "обезумели", в хорошем смысле этого слова, от полуголой Шейк в центре фото-композиции.

Напомним, неугомонная Ирина Шейк засветила лишнее в кожаном белье: «заведет любого»

Как ранее сообщала Politeka, соблазнительная Ирина Шейк раздвинула ноги прямо на полу: "такой кадр согреет любого мужчину"

Также Politeka информировала, что Ирина Шейк похвасталась аппетитными формами в золотом металлическом белье: «вот это роскошь»