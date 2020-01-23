Актриса Студии "Квартал 95" показала, что практически в совершенстве владеет своим телом

Растяжке эффектной блондинки позавидуют даже профессиональные спортсмены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала» Екатерины Никитиной.

Так на новом опубликованном видео Екатерина красуется у зеркала - точнее сказать - выполняет непростые физические упражнения и разнообразные "трюки". Деушка мастерски стоит на руках, плавно переходит из одного положения своего тело в другое - горизонтальный, а затем и вертикальный шпагат, что поклонники просто в восторге от увиденного.

Звезда сети потренировалась на славу, а видео оформила под популярный трэк Джамалы и Alyona Alyona:

«Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ATTENTION❗ Открыта запись на Индивидуальные занятия! 💎 …». – подписала артистка свое новое видео, которое выложила в сети.

Поклонникам осыпали Екатерину комплиментами: "позитивная", "молодчинка", "трудяга" и тому подобное пишут они.

Ранее мы писали о том, что другая звезда "Женского квартала" Марта Адамчук позировала с белым полотенцем на голове, приоткрыв губы. Девушка прикоснулась пальцами к к полотенцу, стобы добавить фото эффектности.

Артистка дала насладиться своей натуральной красотой, посмотрев чуть ли не черными глазами в объектив. Пользователи сети завалили ее комплименатми.

Напомним также, что Марта Адамчук позировала на диване, при этом перед ней стоял журнальный столик и еще два кресла.

Одно плечо Адамчук оголила для фото и можно увидеть, что артистка совсем забыла о белье.

Ранее мы писали, что Марта выбрала длинное платье. Отметим, что в нем очень приличное декольте.

Марта села на спинку кресла, рядом лежит телефон, а сама Адамчук улыбается. На фоне можно заметить других людей. В посте артистка поблагодарила подписчиков, которых уже набралось 45 тысяч.

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