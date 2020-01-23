Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая сольно поет под творческим псевдонимом NK, показала видео, на котором засветила несколько своих жарких образов для отдыха в Мексике, пишет Рoliteka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Are you ready?💥 Уже завтра премьера хита “MIAMI” в коллаборации с @jacobforever и @elgatoindio? Будем зажигать 💃 а, пока, помогите выбрать образ, в котором встречать премьеру: 1,2 или 3? Пишите в комментарии свой выбор», – спросила звезда в сети.

Она показала на видео три образа: романтический, в белом платье развевающемся на ветру с черным тонким пояском на талии и украшением на голове; в черной майке, кожаной черной юбке, кардигане без застежек и с чокером на шее; в платье с орнаментом бежевого цвета, рукава которого она спустила с плеч и засветила нижнее кружевное белье.

Третий образ она дополнила также серьгами-кольцами, поясом с железными заклепками, минималистическим браслетом на правой руке и ярким вечерним макияжем.

Так, пользователи сети начали писать свое мнение в комментариях, многие отметили, что им больше нравится третий образ звезды, более соблазнительный. Также нашлись и те, кому больше пришелся по душе второй и первый луки певицы.

«Третий класс👍 А вы Настя как обычно невероятная!! Успехов вам!!💖», «Все супппееерр 🔥🔥», «2 очень красивый», «1», «2», «3», «Вы такая красивая Я хочу быть похожей на вас», «Второй образ огонь 🔥 😍», «2 очень», «Моя любимая девочка - ты красавица 🔥🔥🔥🔥❤️», «Чунга Чанга🔥🔥🔥», «Ой, очень красивая», «3 – это победа!», «какая красавица», «2», «Потап, как ты ее терпишь?», – отметили в соцсети поклонники Насти.

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