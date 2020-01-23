Украинская певица Тина Кароль каждый раз дает все больше поводов для слухов о ее предполагаемом романе с Даном Баланом
В новом выпуске программы "Слава+" от 23 января Тина Кароль рассказала о том, что думает ее 11-летний сын Вениамин о предполагаемом отчиме в его семье, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
«Когда Веня был на "Рождественских историях", то сказал, что ему не понравились шутки: "Они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти пустые разговоры?», – призналась певица.
И хотя певица сразу исправилась и сказала, что не поддерживает подобных слухов и разговоров, но не скрывает, что между ней и Даном Баланом случилась химия.
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"Случился дуэт, случилась музыка, случилось чудо...", – вновь всколыхнула слухи артистка.
О сыне она рассказала, чем он занимается. Также Кароль с улыбкой сказала, что ей уже понятно, кем хочет быть ее сын в будущем, хотя сам он еще не имеет предположения.
Напомним, уже долгое время фанаты следят за отношениями украинской певицы Тины Кароль и молдавского исполнителя Дана Балана. Недавно фанаты звезды сделали их совместное фото с ребенком помощью фотошопа. Недавно поклонники опубликовали фотографии детей пары. По мнению фанатов, именно так выглядела бы семья Тины Кароль и Дана Балана, и их малыши: «Счастливая семья».
Отметим, украинская знаменитость в интервью Кате Осадчей рассказала, что связывает ее молдавского певца. По словам Тины, пока нельзя говорить, что означала совместная песня "Домой". Кроме того, о чувствах говорить рано, ведь пока чего-то большего, чем цветы, на «Голоса страны» ничего не было.
Напомним, в сети показали детей Тины Кароль и Дана Балана
Как сообщала Politeka, Кароль нагадали в роли суженного Дана Балана, сеть взорвалась.
Также Politeka писала, что Кароль и Балан показали свои чувства, пикантные кадры слили в сеть