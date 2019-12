Популярная певица Тина Кароль представила новые кадры, на которых предстала в чувственном и нежном образе

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала в Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе. На фото, которые появился в аккаунте звезды, она позирует в необычном стиле вместе с участницами женского квартала, разодетых в национальные костюмы.

Дело в том, что Тина решила показать пару первых кадров со своего участия в рождественском шоу. Сама Тина далеко не первый раз принимает участие в съемках праздничного концерта.

«Гадание на суженного: как @zhenskiykvartal_official на @danbalan гадали можно увидеть только в #різдвянаісторіязтіноюкароль ❤️ ph @kulakowskiy #тинакароль #tinakarol @1plus1_ua», – сообщается на странице артистки.

Поклонники тут же взорвали пост комментариями: «Самая самая ❤️❤️❤️», «Tina Balan How are you? 😂», «Тина, я так тобой горжусь🔥🔥🔥», «Счастья и большой любви ,милые девочки я вам желаю в новом году!!!😘», «Вчера было так классно и атмосферно❤️», «да чё там гадать, и так всё ясно))», «Прелесть 👍», «Які ви гарні😂», «Тіночко,як кажуть, в кожному жарті є доля правди.Бажаю,щоб все що нагадалось в шоу, збулось у житті!Безмежного щасття тобі та твоім рідним!!!Вітання з Франківщини».

Ранее артистка поделилась серией необычных кадров.

«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.

На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера. », – сказано на странице Тины.

Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным образом

Как сообщала Politeka, Кароль свела с ума соблазнительным нарядом

Также Politeka писала, что Тина Кароль взбудоражила своей красотой в воздушном платье